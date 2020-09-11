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11 сентября 2020, 14:41 6

Львовскую областную прокуратуру возглавил Антон Войтенко

11 сентября 2020, 14:41 6
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Он будет руководить прокуратурой Львовщины следующие пять лет
Фото: Дивись.інфо
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Антон Войтенко сменил Ирину Диденко на должности прокурора Львовской области.

Об этом проинформировали в пресс-службе прокуратуры Львовской области, пишет RegioNews.

Руководителем прокуратуры Львовской области Антон Войтенко назначен приказом Офиса Генерального прокурора с 11 сентября 2020 года сроком на 5 лет.

Справка: Антон Войтенко родился 22 октября 1984 года в г. Умань Черкасской области. Получил юридическое образование в Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого. В органах прокуратуры работает с 2007 года.

До назначения главой Львовской областной прокуратуры, работал прокурором Ривненской области, а также занимал разные должности в военной прокуратуре Центрального региона Украины.

Львовскую областную прокуратуру возглавил Антон Войтенко Антон Войтенко родился 22 октября 1984 года в г. Умань Черкасской...

Опубликовано Львовская областная прокуратура Пятница, 11 сентября 2020 г.

Напомним, 10 сентября главный прокурор Львовщины Ирина Диденко ушла с должности, не проработав в ней и года.

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