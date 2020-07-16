Официально разрешено купатся на девяти киевских пляжах - КГГА

Купаться запрещено на пляже "Предместная Слободка"

Купаться запрещено на пляже "Предместная Слободка"

Фото: kyivcity.gov.ua

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на на пресс-службу КГГА.

Так, зеленый флаг, означающий купание без ограничений, вывешен на девяти пляжах "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Центральный", "Троещина", "Водоворот", "Галерный".

Желтый флаг пока на пляжах, где купаться временно не рекомендовано: "Радуга", "Тельбин", "Вербный", "Пуща-Водица".

При этом категорически запрещено купаться на пляже "Предмостная Слободка". Здесь обнаружено превышение бактериологических показателей.

Ранее сообщалось, что после исследования проб воды на пляжах Одессы, Киева и Николаева Минздрав распорядился их закрыть и установить щиты о запрете на купание.

