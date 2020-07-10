Правительство перезапустит промышленность в ближайшие два года - Шмыгаль

Глава правительства также анонсировал появление нового министра по вопросам стратегических отраслей промышленности

Глава правительства также анонсировал появление нового министра по вопросам стратегических отраслей промышленности

Фото: Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль уверен, что поддержка украинского производителя, индустриальные парки, доступное кредитование и еще много других шагов правительства помогут в ближайшие 2 года перезапустить украинскую промышленность.

Об этом он написал в Facebook, комментируя подписание госпредприятием "Южмаш" контракта с южнокорейской фирмой Caris на производство 5 тысяч електроавтобусов, передает RegioNews.

Общая сумма контракта почти 850 млн долларов. Это 23 млрд грн, и один из крупнейших контрактов в промышленном секторе за последние годы", - подчеркнул он.

Премьер-министр отметил, что производить продукцию с добавленной стоимостью, а не экспортировать сырье - это экономическая модель, которую правительство планирует развивать в Украине.

Кроме того, правительство в ближайшее время представит кандидата на должность вицепремьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Ранее RegioNews сообщал, что Кабмин выделил почти 2 миллиарда гривен на развитие регионов.