Правительство перезапустит промышленность в ближайшие два года - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль уверен, что поддержка украинского производителя, индустриальные парки, доступное кредитование и еще много других шагов правительства помогут в ближайшие 2 года перезапустить украинскую промышленность.
Об этом он написал в Facebook, комментируя подписание госпредприятием "Южмаш" контракта с южнокорейской фирмой Caris на производство 5 тысяч електроавтобусов, передает RegioNews.
Общая сумма контракта почти 850 млн долларов. Это 23 млрд грн, и один из крупнейших контрактов в промышленном секторе за последние годы", - подчеркнул он.
Премьер-министр отметил, что производить продукцию с добавленной стоимостью, а не экспортировать сырье - это экономическая модель, которую правительство планирует развивать в Украине.
Кроме того, правительство в ближайшее время представит кандидата на должность вицепремьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Ранее RegioNews сообщал, что Кабмин выделил почти 2 миллиарда гривен на развитие регионов.