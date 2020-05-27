Вспышка коронавируса на Закарпатье: люди массово отказываются от тестирования

Ранее сообщалось, что село закрыли на карантин и должны поставить блокпосты

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Ранее сообщалось, что село закрыли на карантин и должны поставить блокпосты

В селе Липча, что в Закарпатской области, люди отказываются проходить тестирование на коронавирус.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на комментарий председателя Хустской РГА Михаила Поповича "Укринформу".

"Да, действительно, у нас есть решение районной комиссии ТЭБ и ЧС об усилении карантинного режима в селе Липча из-за вспышки коронавирусной инфекции. Впрочем, вчера не удалось установить блокпост, также не протестировали население - люди отказались от тестирования, они напуганы и не воспринимают никаких аргументов", - сказал Попович.

По его словам, в селе есть десяток людей с выраженной симптоматикой коронавируса, сегодня потупило еще три обращения к медикам от новых людей, у которых тоже симптомы COVID-19. Поэтому в село направлена еще одна бригада медиков, которые будут пытаться протестировать население

Также в селе ожидают установления блокпоста, который так до сих пор и не установили.

"Он необходим для ограничения движения в пределах села и предотвращения распространения инфекции", - сказал Попович.

Напомним, решение об усилении карантина в Липче приняли в понедельник, 25 мая, из-за вспышки коронавируса - его обнаружили у 8 человек в деревне.

В воскресенье, 24 мая, в другом закарпатском селе - Ворочево в Перечинском районе был введен карантин и ограничения въезда и выезда из-за вспышки коронавируса.