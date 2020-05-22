Винница получила Почетную награду Совета Европы

Это уже третья премия, которую Парламентская ассамблея Совета Европы присудила Виннице

Это уже третья премия, которую Парламентская ассамблея Совета Европы присудила Виннице

Подкомитет по вопросам Приза Европы присвоил Почетную Награду, кроме Винницы, еще семи муниципалитетам Франции, Германии, Италии, Сербии, Турции.

Нынешней награде предшествовал Европейский Диплом (2013г.) и Почетный Флаг (2015 г.).

Об этом говорится на сайте Винницкого городского совета, пишет RegioNews.

Эта награда – последний шаг к самой главной награды - Приза Европы. Ежегодно соревнуются муниципалитеты из 47 государств Европы. И мы представляли в этом году Украину.... Мы не должны останавливаться на достигнутом. Дело не в табличках, а чтобы действительно люди чувствовали, что мы живем в самом прекрасном городе на планете", - отметил городской председатель Сергей Моргунов.

Традиционно почетные награды Парламентской ассамблеи Совета Европы руководителям муниципалитетов члены ПАСЕ торжественно вручают во время публичных городских мероприятий.

Справка:

Приз Европы основан в 1955 году Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге для награждения городов и муниципалитетов за активное продвижение европейских ценностей.

Каждый город или муниципалитет, которые стремятся получить Приз Европы, имеют последовательно участвовать в конкурсах на следующие награды - от самого низкого уровня до самого высокого: Европейский Диплом, Почетный Флаг, Почетная Награда, Приз Европы.

Приз Европы могут получить города и муниципалитеты, которые исповедуют европейские ценности, участвуют в партнерских проектах, обменах в области образования, культуры и спорта, организуют европейские мероприятия, являются членами организаций муниципалитетов или местных органов власти, а также поддерживают инициативы солидарности.

Премия помогает городам наладить связи с другими муниципалитетами. Победители также получают чек на 20000 евро, что дает возможность многим молодым людям посетить европейские институты в Страсбурге.

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