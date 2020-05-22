Винница получила Почетную награду Совета Европы
Подкомитет по вопросам Приза Европы присвоил Почетную Награду, кроме Винницы, еще семи муниципалитетам Франции, Германии, Италии, Сербии, Турции.
Нынешней награде предшествовал Европейский Диплом (2013г.) и Почетный Флаг (2015 г.).
Об этом говорится на сайте Винницкого городского совета, пишет RegioNews.
Эта награда – последний шаг к самой главной награды - Приза Европы. Ежегодно соревнуются муниципалитеты из 47 государств Европы. И мы представляли в этом году Украину.... Мы не должны останавливаться на достигнутом. Дело не в табличках, а чтобы действительно люди чувствовали, что мы живем в самом прекрасном городе на планете", - отметил городской председатель Сергей Моргунов.
Традиционно почетные награды Парламентской ассамблеи Совета Европы руководителям муниципалитетов члены ПАСЕ торжественно вручают во время публичных городских мероприятий.
Справка:
Приз Европы основан в 1955 году Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге для награждения городов и муниципалитетов за активное продвижение европейских ценностей.
Каждый город или муниципалитет, которые стремятся получить Приз Европы, имеют последовательно участвовать в конкурсах на следующие награды - от самого низкого уровня до самого высокого: Европейский Диплом, Почетный Флаг, Почетная Награда, Приз Европы.
Приз Европы могут получить города и муниципалитеты, которые исповедуют европейские ценности, участвуют в партнерских проектах, обменах в области образования, культуры и спорта, организуют европейские мероприятия, являются членами организаций муниципалитетов или местных органов власти, а также поддерживают инициативы солидарности.
Премия помогает городам наладить связи с другими муниципалитетами. Победители также получают чек на 20000 евро, что дает возможность многим молодым людям посетить европейские институты в Страсбурге.
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