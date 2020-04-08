Львовская область: назначенные заместители председателя ОГА являются работниками его же компаний

Андрей Годик стал первым заместителем председателя ОГА, Юрий Бучко занял должность заместителя

Максим Козицкий, фото из Facebook

Андрей Годик стал первым заместителем председателя ОГА, Юрий Бучко занял должность заместителя

Об этом RegioNews со ссылкой на Leopolis.

Кабинет министров согласовал назначение Андрея Годика первым заместителем председателя Львовской облгосадминистрации, а также Юрия Бучко на должность заместителя.

Решение приняли во время заседания Кабмина сегодня, 8 апреля.

Годик и Бучко ранее подали в НАЗК свои декларации.

Андрей Годик в декларации указал основным местом работы ООО "Эко-Оптима". Также по совместительству указано предприятия "Захиднадрасервис", ЧП "Нордик", "Самборская солнечная станция", ООО "Буровая компания "Горизонты" и другие компании из одной структуры.

Юрий Бучко в декларации указал, что работает в ЧП "Нордик", "Самборской солнечной станции – 2", ООО "Бориславская солнечная станция", "Карпатский ветер", "Буровая компания "Горизонты" и других.

Стоит добавить, что председатель Львовской ОГА Максим Козицкий владеет небольшими долями в семейных компаниях, среди которых "Эко-Оптима", "Самборская солнечная станция", "Бориславская солнечная станция", "Буровая компания "Горизонты" и другие.

Андрей Годик, фото из Facebook.

Юрий Бучко, фото из Facebook.

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