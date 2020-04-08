Львовская область: назначенные заместители председателя ОГА являются работниками его же компаний
Об этом RegioNews со ссылкой на Leopolis.
Кабинет министров согласовал назначение Андрея Годика первым заместителем председателя Львовской облгосадминистрации, а также Юрия Бучко на должность заместителя.
Решение приняли во время заседания Кабмина сегодня, 8 апреля.
Годик и Бучко ранее подали в НАЗК свои декларации.
Андрей Годик в декларации указал основным местом работы ООО "Эко-Оптима". Также по совместительству указано предприятия "Захиднадрасервис", ЧП "Нордик", "Самборская солнечная станция", ООО "Буровая компания "Горизонты" и другие компании из одной структуры.
Юрий Бучко в декларации указал, что работает в ЧП "Нордик", "Самборской солнечной станции – 2", ООО "Бориславская солнечная станция", "Карпатский ветер", "Буровая компания "Горизонты" и других.
Стоит добавить, что председатель Львовской ОГА Максим Козицкий владеет небольшими долями в семейных компаниях, среди которых "Эко-Оптима", "Самборская солнечная станция", "Бориславская солнечная станция", "Буровая компания "Горизонты" и другие.
Андрей Годик, фото из Facebook.
Юрий Бучко, фото из Facebook.
Читайте также: Максим Козицкий. Досье.
- 17:39 08 апреля В Киеве масштабный пожар на территории радиозавода
- 17:09 08 апреля Ермаку заплатили за госпосты около $100 тысяч - фигурант пленок
- 17:05 08 апреля Власти Ровенской области готовятся выставить на аукцион янтарные участки
- 17:01 08 апреля Львовская область: назначенные заместители председателя ОГА являются работниками его же компаний
- 16:33 08 апреля Венедиктова завела дело на Порошенко за реформу Верховного суда
- 16:33 08 апреля Владелец затонувшего в Одессе танкера Delfi не отказывается демонтировать судно
- 12:41 08 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 16:24 08 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 16:43 04 апреля Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
- 12:00 03 апреля Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового
- 16:00 01 апреля Коронабизнес, или Кто получит медицинский бюджет Ровенщины?
- 09:39 03 апреля Все "слуги народа" вступились за Лероса