Во Львове убили лидера рок-группы "Лесик Band"
Об этом RegioNews со ссылкой на Zaxid.net.
О трагической смерти певца и музыканта Александра Дацюка сообщила его дочь Кристина.
"Трагически умер наш папа Лесик Дацюк. От руки какого-то подонка. В связи с карантином мы, конечно, не будем делать пышного прощания", – написала Кристина Дацюк в Facebook.
Пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская рассказала, что 7 апреля около 21:00 на остановке общественного транспорта на ул. Героев УПА, 76 неизвестный мужчина напал на Александра Дацюка, нанеся ему ранения ножом. О нападении в полицию сообщил прохожий, который стал свидетелем события.
Недалеко от этого места полицейские задержали 67-летнего бездомного с ножом, которого подозревают в убийстве Александра Дацюка. Личность нападавшего полицейским подробно описал очевидец происшествия, сообщив, что раньше видел его и тот всегда выглядит очень запущенным.
56-летнего музыканта и певца еще успели доставить живым в больницу, но спасти не удалось. Врачи сообщили, что у него было двойное проникающее ранение в грудь с повреждением сердца. Перенеся операцию, около 01:00 ночи 8 апреля музыкант умер в реанимации.
По предварительной версии полиции, между мужчинами произошел конфликт. Точные мотивы преступления пока неизвестны – бездомный не дает показаний. Известно, что задержанный уже ранее был дважды судим за незаконное хранение оружия и грабеж. В момент задержания он находился в нетрезвом состоянии.
Александр "Лесик" Дацюк в 1990 году создал во Львове группу "Лесик Band", которая была чрезвычайно популярной в середине 90-х. Группа известна своими хитами "Гуляли", "Пели ящеры", "Кошмарный сон", "Рэкет", "Весна застоя", "Бразилия". Эти песни ранее изучали наизусть и напевали так часто, что кое-кто даже считал их народными.
Напомним, в Черновцах убили криминального авторитета по кличке "Пача". Евгений Боршан по кличке "Пача" был лидером группировки, которая на территории Буковины пытается полностью монополизировать весь наркотрафик и рынок сбыта наркотиков.
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