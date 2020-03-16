На Буковине мужчину привлекли к ответственности за фейки о коронавирусе
Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Черновицкой области, пишет RegioNews.
Во время мониторинга сети Интернет сотрудники Глыбоцкого районного отделения полиции обратили внимание на сообщение 38-летнего жителя района в одной из социальных сетей. На своей странице человек распространил недостоверную информацию о количестве в Украине случаев заболевания COVID-19, в том числе и с летальным исходом.
Сотрудники Глыбоцкого отделения полиции составили в отношении нарушителя административный протокол по признакам статьи 173-1 (Распространение ложных слухов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка.
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