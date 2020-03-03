12:08  03 марта
"Слуги" захотели уволить директора НАБУ
11:53  03 марта
Ситуация в Новых Санжарах: Скалецкая вовсю играет в тенис с эвакуированными
10:17  03 марта
Украина собирает заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Крыму
UA | RU
UA | RU
03 марта 2020, 11:42 9

Во Львове протестуют против формирования ОТГ в области

Читайте також
українською мовою
03 марта 2020, 11:42 9
Читайте також українською мовою
Люди требуют вернуть Перспективный план формирования территорий в Львовской области на доработку
Фото и видео Четвертая студия
Люди требуют вернуть Перспективный план формирования территорий в Львовской области на доработку

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Четвертую студию.

Сегодня, 3 марта, перед входом в Львовскую облгосадминистрацию на ул.Винниченка, 18, происходит масштабная акция протеста.

Люди требуют безотлагательно вернуть Перспективный план формирования территорий громад в Львовской области на доработку. Принять меры для урегулирования проблем объединения громад путем проведения дополнительных консультаций. Сформировать новую группу для доработки Перспективного плана.

В состав рабочей группы должны входить 25 % – представители общин, 25 % – депутаты областного совета, 25% – эксперты, и 25 % – представители ЛОГА.

Перспективный план предлагают доработать до 17 марта.

К акции присоединились жители сел Сокольники, Годовице, Басовки, Мурованский ОТГ, Дублян, Малехова, Грибовичей, Куровичов, Волицкой ОТГ, Новострилищанськой ОТГ, Сосновки и других населенных пунктов.

21 февраля 2020 года в ЛОГА состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам формирования громад во Львовской области. Заседание было прервано и закрыто, поэтому вопрос внесения, в частности, Сокольницкой ОТГ в Перспективный план Львовской области не был рассмотрен на этом заседании, как и много других вопросов.


Львів Львов Львовщина ОТГ
Во Львовской области 13 депутатов сельсовета оштрафовали за нарушение требований финконтроля
02 марта 2020, 16:38
Голову ОТО в Хмельницкой области поймали на взятке
02 марта 2020, 15:41
Николаевская ОГА разделила область на ОТГ, не учтя требования жителей
28 февраля 2020, 13:05
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Последние Популярные
Юрий Гаврилечко
Алексей Якубин
Виктор Таран
Все блоги »
Корпорация Зе. Помешают ли "собаки и дороги" взять "Слугам народа" местные советы в Николаевской области
03 марта 2020, 10:17
Недвижимый магнат. Как Гройсман скупает Винницу
02 марта 2020, 08:59
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Осачук Сергей Дмитриевич
Председатель Черновицкой областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »