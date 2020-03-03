Во Львове протестуют против формирования ОТГ в области

Люди требуют вернуть Перспективный план формирования территорий в Львовской области на доработку

Фото и видео Четвертая студия

Люди требуют вернуть Перспективный план формирования территорий в Львовской области на доработку

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Четвертую студию.

Сегодня, 3 марта, перед входом в Львовскую облгосадминистрацию на ул.Винниченка, 18, происходит масштабная акция протеста.

Люди требуют безотлагательно вернуть Перспективный план формирования территорий громад в Львовской области на доработку. Принять меры для урегулирования проблем объединения громад путем проведения дополнительных консультаций. Сформировать новую группу для доработки Перспективного плана.

В состав рабочей группы должны входить 25 % – представители общин, 25 % – депутаты областного совета, 25% – эксперты, и 25 % – представители ЛОГА.

Перспективный план предлагают доработать до 17 марта.

К акции присоединились жители сел Сокольники, Годовице, Басовки, Мурованский ОТГ, Дублян, Малехова, Грибовичей, Куровичов, Волицкой ОТГ, Новострилищанськой ОТГ, Сосновки и других населенных пунктов.

21 февраля 2020 года в ЛОГА состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам формирования громад во Львовской области. Заседание было прервано и закрыто, поэтому вопрос внесения, в частности, Сокольницкой ОТГ в Перспективный план Львовской области не был рассмотрен на этом заседании, как и много других вопросов.