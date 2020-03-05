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05 марта 2020, 15:34 1

Во Львовской области приобрели медицинское оборудование для противодействия коронавирусу

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05 марта 2020, 15:34 1
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Еще 500 тысяч гривен направят на приобретение тест-систем
Фото с сайта Львовской ОГА
Еще 500 тысяч гривен направят на приобретение тест-систем

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую облгосадминистрацию.

"Стоимость согласно сметной справкой составляет 3,7 млн грн. Комиссия согласовала возможность использования председателем облгосадминистрации до 25 млн грн в случае необходимости. Первый транш 7,5 млн грн направят в три областные учреждения – инфекционную больницу, центр общественного здравоохранения и областной центр экстренной помощи для закупки средств защиты и оборудования для борьбы с коронавирусом", - отметил во время брифинга заместитель председателя Львовской ОГА Иван Собко..

Высококачественное оборудование ЕКМО планируют закупить за софинансирования с городским советом Львова.

Среди приобретенного оборудования аппарат ручной вентиляции легких, маски, аппарат для дозированного введения медицинских препаратов и аппарат для определения уровня насыщения крови кислородом. Это оборудование автоматическое, и не требует постоянного присутствия медицинского работника у больного.

"Мы получили 73 пульсоксиметры, 73 апартати для дозирования, 660 тысяч масок, 64 комплекты ручных аппаратов для искусственной вентиляции легких и 4 оксигенаторы", - рассказал в.и.о. директора департамента здравоохранения Андрей Васько.

Оборудование получат Львовская областная инфекционная больница, больница скорой помощи города Львова, региональный фтизио-пульмонологический центр на улице Зеленой и опорные учреждения по территории области, которые определены как резервные на случай осложнения эпидемиологической ситуации.

Еще полмиллиона гривен планируют направить на закупку украинских тест-систем.

Напомним, вчера Львове отметили, что в городе до сих пор нет тест-систем для проверки на коронавирус.


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Во Львове до сих пор нет тест-систем для проверки на коронавирус
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