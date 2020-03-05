Во Львовской области приобрели медицинское оборудование для противодействия коронавирусу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую облгосадминистрацию.
"Стоимость согласно сметной справкой составляет 3,7 млн грн. Комиссия согласовала возможность использования председателем облгосадминистрации до 25 млн грн в случае необходимости. Первый транш 7,5 млн грн направят в три областные учреждения – инфекционную больницу, центр общественного здравоохранения и областной центр экстренной помощи для закупки средств защиты и оборудования для борьбы с коронавирусом", - отметил во время брифинга заместитель председателя Львовской ОГА Иван Собко..
Высококачественное оборудование ЕКМО планируют закупить за софинансирования с городским советом Львова.
Среди приобретенного оборудования аппарат ручной вентиляции легких, маски, аппарат для дозированного введения медицинских препаратов и аппарат для определения уровня насыщения крови кислородом. Это оборудование автоматическое, и не требует постоянного присутствия медицинского работника у больного.
"Мы получили 73 пульсоксиметры, 73 апартати для дозирования, 660 тысяч масок, 64 комплекты ручных аппаратов для искусственной вентиляции легких и 4 оксигенаторы", - рассказал в.и.о. директора департамента здравоохранения Андрей Васько.
Оборудование получат Львовская областная инфекционная больница, больница скорой помощи города Львова, региональный фтизио-пульмонологический центр на улице Зеленой и опорные учреждения по территории области, которые определены как резервные на случай осложнения эпидемиологической ситуации.
Еще полмиллиона гривен планируют направить на закупку украинских тест-систем.
Напомним, вчера Львове отметили, что в городе до сих пор нет тест-систем для проверки на коронавирус.
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