10:28  17 июня
На Киевщине ночью мужчина проник через окно в квартиру и совершил сексуальное насилие в отношении 8-летней девочки
09:00  17 июня
В Киево-Печерской лавре показали момент попадания по Успенскому собору
08:55  17 июня
На Ровенщине 9-летний школьник покончил жизнь самоубийством
UA | RU
UA | RU
17 июня 2026, 17:17

Пытал украинских пленных: разоблачен инспектор оккупационной колонии в Луганской области

17 июня 2026, 17:17
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
українською мовою

Прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины сообщили о подозрении работнику оккупационного учреждения на временно оккупированной Луганской области

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Речь идет о младшем инспекторе отдела безопасности Суходольской исправительной колонии, которую после оккупации незаконно включили в систему управления федеральной службы исполнения наказаний РФ на территории так называемой ЛНР.

По данным следствия, в 2022-2025 годах в колонии незаконно удерживали украинских военнослужащих, попавших в плен во время защиты Украины от вооруженной агрессии РФ. Подозреваемый вместе с другими работниками учреждения систематически применял к ним физическое и психологическое насилие, а также специальные средства и электрошоковые устройства.

Его действия были направлены на унижение украинских защитников через их службу в Вооруженных силах Украины и участие в отпоре вооруженной агрессии.

Ему сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Устанавливаются другие лица, причастные к жестокому обращению с украинскими военнопленными на временно оккупированной территории Луганской области.

Напомним, что в ГУР зафиксировали более 150 случаев казней украинских военных в плену россиян.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Луганская область пытки пленные
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
Украинские военные разнесли пушки и "ждуны" окупантов на Курщине
17 июня 2026, 19:15
В Харькове "скорая" столкнулась с легковушкой на перекрестке: есть пострадавшие
17 июня 2026, 18:59
Чиновника КГГА будут судить за "потерянные" 22 миллиона
17 июня 2026, 18:55
В Киевской области военный в СЗЧ убил девочку, пока мать пьянствовала с компанией
17 июня 2026, 18:50
В Днепропетровской области россияне атаковали передвижное отделение Укрпочты: есть раненые
17 июня 2026, 18:35
В Запорожье будут судить отца за многолетнее насилие над дочерью
17 июня 2026, 18:20
Наркотики в посылках: в Киевской области разоблачили банду, которая поставляла метадон в СИЗО
17 июня 2026, 17:58
В Ровенской области иномарка насмерть сбила пенсионера с велосипедом
17 июня 2026, 17:50
В Черновцах будут судить банду мошенников, которые обманули сотни граждан Казахстана
17 июня 2026, 17:43
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Все публикации »
Виктор Ягун
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Все блоги »