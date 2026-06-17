Пытал украинских пленных: разоблачен инспектор оккупационной колонии в Луганской области

Фото: Офис Генерального прокурора

Прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины сообщили о подозрении работнику оккупационного учреждения на временно оккупированной Луганской области

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Речь идет о младшем инспекторе отдела безопасности Суходольской исправительной колонии, которую после оккупации незаконно включили в систему управления федеральной службы исполнения наказаний РФ на территории так называемой ЛНР.

По данным следствия, в 2022-2025 годах в колонии незаконно удерживали украинских военнослужащих, попавших в плен во время защиты Украины от вооруженной агрессии РФ. Подозреваемый вместе с другими работниками учреждения систематически применял к ним физическое и психологическое насилие, а также специальные средства и электрошоковые устройства.

Его действия были направлены на унижение украинских защитников через их службу в Вооруженных силах Украины и участие в отпоре вооруженной агрессии.

Ему сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Устанавливаются другие лица, причастные к жестокому обращению с украинскими военнопленными на временно оккупированной территории Луганской области.

Напомним, что в ГУР зафиксировали более 150 случаев казней украинских военных в плену россиян.