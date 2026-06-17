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17 червня 2026, 17:17

Катував українських полонених: викрито інспектора окупаційної колонії на Луганщині

17 червня 2026, 17:17
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України повідомили про підозру працівнику окупаційної установи на тимчасово окупованій Луганщині

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Йдеться про молодшого інспектора відділу безпеки "Суходільської виправної колонії”, яку після окупації незаконно включили до системи управління федеральної служби виконання покарань РФ на території так званої "ЛНР”.

За даними слідства, у 2022–2025 роках у колонії незаконно утримували українських військовослужбовців, які потрапили в полон під час захисту України від збройної агресії РФ. Підозрюваний разом з іншими працівниками установи систематично застосовував до них фізичне та психологічне насильство, а також спеціальні засоби й електрошокові пристрої.

Його дії були спрямовані на приниження українських захисників через їхню службу у Збройних Силах України та участь у відсічі збройної агресії.

Йому повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Встановлюються інші особи, причетні до жорстокого поводження з українськими військовополоненими на тимчасово окупованій території Луганщини.

Нагадаємо, що у ГУР зафіксували понад 150 випадків страт українських військових у полоні росіян.

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