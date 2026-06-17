Катував українських полонених: викрито інспектора окупаційної колонії на Луганщині

Фото: Офіс Генерального прокурора

Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України повідомили про підозру працівнику окупаційної установи на тимчасово окупованій Луганщині

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Йдеться про молодшого інспектора відділу безпеки "Суходільської виправної колонії”, яку після окупації незаконно включили до системи управління федеральної служби виконання покарань РФ на території так званої "ЛНР”.

За даними слідства, у 2022–2025 роках у колонії незаконно утримували українських військовослужбовців, які потрапили в полон під час захисту України від збройної агресії РФ. Підозрюваний разом з іншими працівниками установи систематично застосовував до них фізичне та психологічне насильство, а також спеціальні засоби й електрошокові пристрої.

Його дії були спрямовані на приниження українських захисників через їхню службу у Збройних Силах України та участь у відсічі збройної агресії.

Йому повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Встановлюються інші особи, причетні до жорстокого поводження з українськими військовополоненими на тимчасово окупованій території Луганщини.

Нагадаємо, що у ГУР зафіксували понад 150 випадків страт українських військових у полоні росіян.