У Черкасах із МакДональдса винесли пораненого на ношах
Смертельна ДТП на Львівщині: загинули мотоцикліст і пішохід
В Україні — надзвичайний рівень пожежної небезпеки: які області у зоні ризику
"Зник безвісти" заради грошей: родина дезертира отримала майже мільйон допомоги

Фото: ДБР
Правоохоронці завершили розслідування щодо військового-дезертира, його матері та брата — вони шахрайськи отримали виплату, призначену родинам зниклих безвісти захисників. Обвинувальний акт направлений до суду

Про це передає RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

У серпні 2023 року військовий самовільно залишив службу на Луганщині й повідомив про це рідних. У військовій частині чоловіка визнали безвісти зниклим, тож його брат запропонував інсценувати зникнення, щоб отримати компенсацію.

Поки дезертир переховувався, мати з братом подали документи як родина зниклого безвісти. Від жовтня 2023 до листопада 2024 року вони незаконно отримали майже 1 млн грн держдопомоги.

Крім того, брат дезертира скористався ситуацією, щоб звільнитися зі служби. Він написав заяву про зникнення родича на фронті, на підставі якої самостійно припинив військову службу.

Правоохоронці викрили злочинну схему та провели обшуки в Івано-Франківську, де виявили відповідні документи та самого "зниклого" військового.

Усіх трьох обвинувачують у шахрайстві за попередньою змовою. Додатково, одного із братів звинуватили у дезертирстві, іншого – в ухиленні від служби під час війни. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Зазначається, що обидва брати вже повернулися на службу, а збитки державі компенсовані.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині винесли вирок дезертиру, який закликав до повалення конституційного ладу. Він самовільно залишив місце служби навесні 2024 року.

