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26 марта 2025, 06:13

Подростки на временно оккупированных территориях тайком читают украинские книги, – ЦНС

26 марта 2025, 06:13
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фото: pixabay
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Несмотря на репрессии российских захватчиков, украинцы читают украинскую литературу в "закрытых книжных клубах"

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

"На ВОТ читают украинское. Втайне, несмотря на страх. Подростки на временно оккупированных территориях собираются на тайные книжные клубы, чтобы читать украинскую литературу. За закрытыми дверями, под шторой тишины – потому что каждая встреча может стоить свободы. Оккупанты сжигают книги, стирают культуру – а наши дети оказывают им тихое, но мощное сопротивление. Их отвага – сильнее любого оружия", – говорится в сообщении.

Когда звучит украинское слово – даже шепотом – оно побеждает страх.

"Даже малейший луч сопротивления освещает путь к победе", – подчеркнули в ЦНС.

Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях захватчики принудительно привлекают детей в военные учреждения РФ, готовя их к будущим войнам.

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