фото: ЦНС

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

"Российские террористы ужесточили проверки на блокпостах – тщательный осмотр авто и допросы тех, кого подозревают в проукраинских настроениях. Если раньше фильтрации прикрывались проверкой "автогражданок", то теперь это – открытая акция устрашения и террора против мирного населения", – говорится в сообщении.

В связи с этим ЦНС призывает луганцев фиксировать действия причастных к репрессиям коллаборантов и передавать информацию через анонимный чат-бот.

"Передавайте данные о коллаборантах, гауляйтерах и исполнителях преступной политики кремля! Каждое имя должно быть установлено – и каждый преступник должен ответить", – подчеркнули в Центре нацсопротивления.

Напомним, ранее сообщалось, что на временно захваченных территориях Луганской области оккупационные власти раздают земельные участки российским военным.