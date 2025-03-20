фото: Telegram/АТЕШ

Об этом сообщает "АТЕШ" в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

По данным подпольщиков, оккупанты разместили арсенал в пределах разрушенного предприятия, ранее уже подвергавшегося атакам.

"Очевидно, командование считает, что в такой разрухе никто не будет искать состав, и что одна и та же цель не будет атакована повторно. Однако враг активно пытается замаскировать объект", – говорится в сообщении.

Партизаны передали Силам обороны Украины всю собранную информацию.

Они призвали местных жителей избегать пребывания рядом с этим объектом из-за потенциальной опасности.

Напомним, в оккупированном россиянами Мариуполе взорвали автомобиль с сотрудником ФСБ.

Ранее сообщалось, что агенты партизанского движения "АТЕШ" совершили диверсию в Донецке, в результате которой был уничтожен военный автомобиль.