Украинские бойцы уничтожили на Харьковщине танк и МТ-ЛБ оккупантов

фото: ГПСУ

Пограничники бригады "Месть" нанесли удары по вражеской технике на Харьковщине

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

В Харьковской области враг готовился к наступлению, пряча свою технику в лесополосах. Пилоты подразделения "Феникс" вовремя обнаружили и уничтожили танк Т-72 и бронированный тягач МТ-ЛБ, сорвав планы россиян.

Напомним, ранее аэроразведчики показали, как ночной бомбер "Вампир" охотится на оккупантов в Харьковской области.