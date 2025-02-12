На Луганщине "Шквал" насыпал дронами-камикадзе по позициям россиян
В Луганской области бойцы комендатуры "Шквал" продолжают уничтожать технику и личный состав российской оккупационной армии
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
На видео – боевая работа FPV-экипажей 7-го пограничного Карпатского отряда в Луганской области.
"За несколько вылетов FPV-экипажи пограничников уничтожили антенны, средства связи, технику и отработали по позициям оккупантов", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее бойцы бригады "Месть" с помощью дронов уничтожили семь единиц вражеской бронетехники на Краматорском направлении.
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