На Луганщині "Шквал" насипав дронами-камікадзе по позиціях росіян
У Луганській області бійці комендатури "Шквал" продовжують нищити техніку та особовий склад російської окупаційної армії
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
На відео – бойова робота FPV-екіпажів 7-го прикордонного Карпатського загону на Луганщині.
"За кілька вильотів FPV-екіпажі прикордонників знищили антени, засоби зв'язку, техніку та відпрацювали по позиціях окупантів", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше бійці бригади "Помста" за допомогою дронів знищили сім одиниць ворожої бронетехніки на Краматорському напрямку.
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