фото: ЦНС

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

"Россияне активизировались в процессе так называемой национализации имущества украинцев. На временно оккупированных территориях Луганщины созданы специальные комиссии, которые обнаруживают не только "бесхозяйственные" помещения тех, кто вынужден был убегать от "освободителей", но и землю", – говорится в сообщении.

Отмечается, что более 300 гектаров сельскохозяйственных угодий украинцев в Луганской области оккупанты внесли в свои реестры, чтобы присвоить земельные участки.

Такую площадь они "зарегистрировали" только за последние 10 месяцев, уточнили в Центре нацсопротивления.

Кроме того, в ЦНС напомнили, что ранее оккупанты объявили, что участки под индивидуальное домостроение, под личное подсобное хозяйство с 1 марта 2025 года начнут изымать у владельцев, если на них в течение последних двух лет не велось строительство.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне проводят масштабную "инвентаризацию" неоформленной недвижимости на временно оккупированных территориях Запорожской области.