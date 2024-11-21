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21 листопада 2024, 07:10

Росіяни "націоналізують" землі українців на тимчасово окупованій Луганщині, – ЦНС

21 листопада 2024, 07:10
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фото: ЦНС
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На тимчасово захопленій території Луганської області окупанти "націоналізують" землі українців, оголосивши уже 300 гектарів "безгосподарчими"

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.

"Росіяни активізувалися у процесі так званої націоналізації майна українців. На тимчасово окупованих територіях Луганщини створено спеціальні комісії, які виявляють не тільки "безгосподарчі" помешкання тих, хто змушений був тікати від "визволителів", але й землю", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що понад 300 гектарів сільськогосподарських угідь українців на Луганщині окупанти внесли у свої реєстри, аби привласнити земельні ділянки.

Таку площу вони "зареєстрували" лише впродовж останніх 10 місяців, уточнили в Центрі нацспротиву.

Крім того, у ЦНС нагадали, що раніше окупанти оголосили, що ділянки під індивідуальне житлове будівництво, під особисте підсобне господарство з 1 березня 2025 року почнуть вилучати у власників, якщо на них впродовж останніх двох років не велося будівництво.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни проводять масштабну "інвентаризацію" неоформленої нерухомості на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

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