Росіяни "націоналізують" землі українців на тимчасово окупованій Луганщині, – ЦНС
На тимчасово захопленій території Луганської області окупанти "націоналізують" землі українців, оголосивши уже 300 гектарів "безгосподарчими"
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.
"Росіяни активізувалися у процесі так званої націоналізації майна українців. На тимчасово окупованих територіях Луганщини створено спеціальні комісії, які виявляють не тільки "безгосподарчі" помешкання тих, хто змушений був тікати від "визволителів", але й землю", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що понад 300 гектарів сільськогосподарських угідь українців на Луганщині окупанти внесли у свої реєстри, аби привласнити земельні ділянки.
Таку площу вони "зареєстрували" лише впродовж останніх 10 місяців, уточнили в Центрі нацспротиву.
Крім того, у ЦНС нагадали, що раніше окупанти оголосили, що ділянки під індивідуальне житлове будівництво, під особисте підсобне господарство з 1 березня 2025 року почнуть вилучати у власників, якщо на них впродовж останніх двох років не велося будівництво.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни проводять масштабну "інвентаризацію" неоформленої нерухомості на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.