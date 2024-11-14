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14 ноября 2024, 13:08

В Донецкой области российские оккупанты расстреляли гражданскую женщину

14 ноября 2024, 13:08
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фото: Офис Генерального прокурора
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Вблизи села Терны Краматорского района Донецкой области российские оккупанты убили гражданскую женщину. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Предварительно известно, что 10 ноября в окрестностях села Терны Лиманской общины военные РФ напали на мирную жительницу.

"Женщина шла по улице, когда российские военные открыли по ней огонь. В результате выстрела из стрелкового оружия она погибла на месте", — говорится в сообщении.

В настоящее время ведутся оперативные следственные действия по установлению всех обстоятельств трагедии и идентификации погибшей.

Прокуроры начали досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель человека.

Напомним, в селе Новоалексеевка Покровского района Донецкой области российские захватчики убили гражданского мужчину.

Ранее оккупанты убили двух женщин в Селидово Донецкой области и расстреляли гражданское авто.

Офис генпрокурора РФ война преступление убийство оккупанты Донецкая область расстрел
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