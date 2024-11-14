В Донецкой области российские оккупанты расстреляли гражданскую женщину
Вблизи села Терны Краматорского района Донецкой области российские оккупанты убили гражданскую женщину. Правоохранители начали расследование
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.
Предварительно известно, что 10 ноября в окрестностях села Терны Лиманской общины военные РФ напали на мирную жительницу.
"Женщина шла по улице, когда российские военные открыли по ней огонь. В результате выстрела из стрелкового оружия она погибла на месте", — говорится в сообщении.
В настоящее время ведутся оперативные следственные действия по установлению всех обстоятельств трагедии и идентификации погибшей.
Прокуроры начали досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель человека.
Напомним, в селе Новоалексеевка Покровского района Донецкой области российские захватчики убили гражданского мужчину.
Ранее оккупанты убили двух женщин в Селидово Донецкой области и расстреляли гражданское авто.