Бойцы ГУР разбили группу российских штурмовиков: видео

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На одном из участков фронта украинские разведчики обнаружили группу российских штурмовиков, укрывшихся в жилой застройке. Оккупантов уничтожили

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

"После огневого поражения дома, где пытались закрепиться захватчики, уцелевшие россияне переместились в соседний сарай, но туда тоже прилетело. Следовательно, московиты смогли полностью узнать температуру обеспеченного воинами ГУР МО Украины праведного огня. Борьба продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ГУР показали, как операторы FPV охотятся за российскими грузовиками, фургонами и мотоциклами.