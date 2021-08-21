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21 августа 2021, 10:49 862

В Киеве мужчина на авто влетел в бетонное ограждение

21 августа 2021, 10:49 862
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Фото из открытых источников
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В ночь на субботу, 21 августа, в Киеве произошла авария на остановке Вацлава Гавела

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Киев.Оперативный".

Автомобиль Volkswagen влетел в бетонное ограждение. Отмечается, что его водитель не справился с управлением.

В салоне также был пассажир. По предварительной информации, он не травмировался. В ДТП пострадал водитель. По словам свидетелей, у мужчины были признаки алкогольного опьянения. Его госпитализировали в больницу.

Напомним, на днях на Запорожье произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли двое детей.

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