В Киеве мужчина на авто влетел в бетонное ограждение
В ночь на субботу, 21 августа, в Киеве произошла авария на остановке Вацлава Гавела
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Киев.Оперативный".
Автомобиль Volkswagen влетел в бетонное ограждение. Отмечается, что его водитель не справился с управлением.
В салоне также был пассажир. По предварительной информации, он не травмировался. В ДТП пострадал водитель. По словам свидетелей, у мужчины были признаки алкогольного опьянения. Его госпитализировали в больницу.
Напомним, на днях на Запорожье произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли двое детей.
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