Ситуация на Донбассе: на всех участках наблюдается "тишина"

Украинские воины находятся начеку

Украинские воины находятся начеку

Фото: из открытых источников

За предыдущие сутки на Донбассе не зафиксировано нарушений договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года. Впрочем, несмотря на коварство вооруженных формирований Российской Федерации, наши воины находились наготове к адекватному реагированию на возможные вызовы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские военнослужащие неуклонно придерживаются договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, и добросовестно выполняют задачи по назначению", - отметили в штабе.

От начала текущих суток, 23 сентября, на всех участках ответственности наших подразделений наблюдается тишина, ни одной вооруженной провокации или выстрела со стороны российско-оккупационных войск не задокументировано.

Напомним, сутками ранее в зонах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано.