На Луганщине директора завода подозревают в уплате "налогов" боевикам

Фигуранта объявили в розыск

Фигуранта объявили в розыск

Фото: из открытых источников

В Службе безопасности Украины сообщили о подозрении генеральному директору одного из заводов Луганщины в том, что его предприятие платило масштабные "налоги" в пользу оккупационной администрации боевиков.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным предварительного следствия, после российской вооруженной агрессии в 2014 году государственное предприятие, специализирующееся на изготовлении промышленных комплектующих, захватили и "национализировали" сепаратисты. В 2015 году завод возобновил производственную деятельность и был зарегистрирован в фейковых налоговых органах террористов.

Установлено, что в течение 6 лет предприятие через фирмы-прокладки поставляет свою продукцию в РФ и ряд европейских стран, а движение средств происходит через так называемый "госбанк ЛНР", - говорится в сообщении.

Следователи СБУ начали уголовное производство по ч. 2 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас гендиректору завода заочно сообщено о подозрении, его объявили в розыск. На имущество фигуранта, которое находится на контролируемой правительством территории, наложен арест.

Ранее сообщалось, что главу Харьковского окружного административного суда поймали на передаче взятки.