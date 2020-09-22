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22 сентября 2020, 11:21 4

На Луганщине директора завода подозревают в уплате "налогов" боевикам

22 сентября 2020, 11:21 4
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Фигуранта объявили в розыск
Фигуранта объявили в розыск
Фото: из открытых источников
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В Службе безопасности Украины сообщили о подозрении генеральному директору одного из заводов Луганщины в том, что его предприятие платило масштабные "налоги" в пользу оккупационной администрации боевиков.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным предварительного следствия, после российской вооруженной агрессии в 2014 году государственное предприятие, специализирующееся на изготовлении промышленных комплектующих, захватили и "национализировали" сепаратисты. В 2015 году завод возобновил производственную деятельность и был зарегистрирован в фейковых налоговых органах террористов.

Установлено, что в течение 6 лет предприятие через фирмы-прокладки поставляет свою продукцию в РФ и ряд европейских стран, а движение средств происходит через так называемый "госбанк ЛНР", - говорится в сообщении.

Следователи СБУ начали уголовное производство по ч. 2 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас гендиректору завода заочно сообщено о подозрении, его объявили в розыск. На имущество фигуранта, которое находится на контролируемой правительством территории, наложен арест.

Ранее сообщалось, что главу Харьковского окружного административного суда поймали на передаче взятки.

Луганщина СБУ правоохранители Операция боевики
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