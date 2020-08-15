В ОРДЛО незаконно лишены свободы 235 украинцев - СБУ

Вопрос освобождения граждан пытаются решить международным дипломатическим путем

Вопрос освобождения граждан пытаются решить международным дипломатическим путем

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Согласно информации Службы безопасности Украины в ОРДЛО боевиками группировок "ДНР" и "ЛНВ" незаконно лишены свободы 235 человек.

Как передает RegioNews, об этом говорится в ответе СБУ на запрос "Радио Свобода".

По данным информационного учета Объединенного центра, на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях значатся как незаконно лишены свободы 235 человек", – говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что вопрос освобождения граждан Украины, которые были незаконно лишены свободы правоохранительными и судебными органами Российской Федерации, выносятся на уровень международных контактов и решаются при участии Министерства иностранных дел Украины.

Ранее сообщалось, сколько боевиков "ДНР" и "ЛНР" сдались СБУ за время войны на Донбассе.

Напомним, Украина в рамках подготовки к очередному заседанию Трехсторонней контактной группы передала в ОБСЕ обновленный список для обмена удерживаемыми лицами.