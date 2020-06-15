Сводка ООС: за сутки – один обстрел

Убитых и раненых среди личного состава военнослужащих нет

Убитых и раненых среди личного состава военнослужащих нет

Сегодня, 15 июня, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Обстрелы зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Неподалеку Новоселовки Второй противник обстрелял наши позиции из противотанковых ракетных комплексов.

С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил нет.

Вечернее сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 15 июня 2020 года #ООС... Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Понеділок, 15 июня 2020 г.

Напомним, вчера боевики нарушили "тишину" 15 раз, ранен один украинский военный.