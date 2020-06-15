Сводка ООС: за сутки – один обстрел
Убитых и раненых среди личного состава военнослужащих нет
Убитых и раненых среди личного состава военнослужащих нет
Сегодня, 15 июня, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Обстрелы зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Неподалеку Новоселовки Второй противник обстрелял наши позиции из противотанковых ракетных комплексов.
С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил нет.
Вечернее сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 15 июня 2020 года #ООС...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Понеділок, 15 июня 2020 г.
Напомним, вчера боевики нарушили "тишину" 15 раз, ранен один украинский военный.
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