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18:00  15 июня
Сводка ООС: за сутки – один обстрел
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15 июня 2020, 18:00 2

Сводка ООС: за сутки – один обстрел

15 июня 2020, 18:00 2
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Убитых и раненых среди личного состава военнослужащих нет
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Сегодня, 15 июня, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Обстрелы зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Неподалеку Новоселовки Второй противник обстрелял наши позиции из противотанковых ракетных комплексов.

С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил нет.

Вечернее сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 15 июня 2020 года #ООС...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Понеділок, 15 июня 2020 г.

Напомним, вчера боевики нарушили "тишину" 15 раз, ранен один украинский военный.

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