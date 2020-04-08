Боевики продолжают стрелять из запрещенного вооружения, ранен украинский боец
Как передает RegioNews, ссылаясь на штаб Операции объединенных сил, во время обстрелов оккупанты также применили против украинских защитников гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстрелял украинские позиции:
- из минометов калибра 82 мм у села Павлополь, выпустив по направлению оккупированного Набережного 20 мин;
- из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг стрелял по защитникам Марьинки;
- из стрелкового оружия в районе Старогнатовки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ прибегли к четырем обстрелам:
- по направлению Калиново-Борщеватое враг выпустил по нашим опорным пунктам у Новоалександровки 17 мин 120-го калибра;
- из миномета калибра 82 мм вблизи Орехово;
- дважды со станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия неподалеку Зайцево.
Как отмечается, все преступные действия российских наемников получили адекватный ответ со стороны украинских военнослужащих, прицельным огнем по опорным пунктам противника решительно пресекали любую вражескую активность. Потери противника уточняются.
На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной. Режим "тишина" соблюдается.
Напомним, 7 апреля в зоне проведения ООС было зафиксировано 10 обстрелов украинских позиций, потерь среди военных не было.
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