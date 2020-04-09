Ситуация на Донбассе: утром боевики обстреляли защитников Красногоровки и Новомихайловки
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на штаб Операции объединенных сил.
"Противник со станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра обстрелял наши позиции возле Красногоровки и Новомихайловки в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток"", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в ответ украинские воины применили дежурные огневые средства, в результате чего вражеские провокации прекратились. По состоянию на утро 9 апреля потерь среди наших защитников нет.
Ситуация в районе проведения операции ОС остается контролируемой.
Также в штабе сообщили, что в результате обстрелов 8 апреля минимум пятеро российских наемников были ранены.
Напомним, 8 апреля боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды – из запрещенных минометов калибров 120 мм и 82 мм, в результате чего один украинский военный получил ранения.
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