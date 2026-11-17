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Латвийский актер Александр Олексенко мобилизовался в ВСУ. Он подтвердил это после продолжительного отсутствия в соцсетях

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

В течение трех месяцев артист не появлялся в соцсетях. Теперь он вышел на связь и сообщил о своем решении мобилизоваться в украинскую армию.

"Извините, что пропал с радаров в последнее время. В моей жизни произошли большие изменения – я мобилизовался в ВСУ. Сейчас прохожу службу, адаптируюсь к новым реалиям. Главное – со мной все в порядке", – говорит Александр Олексенко.

Напомним, что Александр Олексенко родился в Латвии, в городе Екабпилсе. Однако актерскую деятельность он связал с Украиной: учился в университете театра и кино имени Карпенко Карого, а затем работал в Киевском драматическом театре "Браво". Зрителям он знаком, в частности, по фильму "Круты. 1918" и сериалу "Очередной врач".