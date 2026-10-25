Смертельное ДТП во Львовской области: водитель влетел в дом

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Авария произошла в Стрые. К сожалению, водитель не выжил

Об этом сообщил депутат Игорь Зинкевич, передает RegioNews .

Предварительно водитель Daewoo Lanos не справился с управлением. На скорости он влетел в стену жилого дома.

27-летний водитель водитель погиб на месте. 28-летнюю пассажирку зажало в салоне: спасатели ее деблокировали, медики госпитализировали девушку.

Правоохранители начали расследование.

Напомним, ранее в Харькове иномарка влетела в здание. Водитель погиб на месте.