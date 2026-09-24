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24 сентября 2026, 00:35

Скончался скандальный российский ведущий Сегргий Соседов

24 сентября 2026, 00:35
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Фото из открытых источников
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Стало известно о смерти скандального музыкального критика Сергея Соседова. Украинским зрителям он известен при участии в украинских талант-шоу

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

В российских источниках говорят о том, что Сергей Соседов скончался в Нерюнгри (Якутия), куда уехал на гастроли. Его жизнь оборвалась утром 23 сентября в возрасте 58 лет.

Отмечают, что музыкальный критик якобы упал с лестницы, в результате чего произошел отек мозга. Точные подробности и причины его смерти пока не сообщаются.

Напомним, что российский музыкальный критик снискал славу в Украине, когда был судьей шоу "Х-Фактор". Однако, когда РФ аннексировала Крым, он поддержал это. Также он начал освещать свою украинофобскую гражданскую позицию. В июне 2017 года Соседов оказался в базе "Миротворец".

После начала полномасштабной войны он продолжал поддерживать русскую злость. С января 2023 находился под санкциями Украины.

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