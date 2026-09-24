Почти 40 атак в день: на Днепропетровщине пострадали три человека

Фото: Днепропетровская ОВА

В течение 24 сентября русские войска почти 40 раз атаковали два района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. В результате обстрелов пострадали три человека

Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации, передает RegioNews .

В Никопольщине под ударами были Никополь, Марганецкая, Покровская и Красногригорьевская общины. В результате атак повреждены сельскохозяйственное предприятие, магазины и автомобили.

Пострадали три человека. 72-летнюю женщину госпитализировали. По данным ОВА, он находится в состоянии средней тяжести. Мужчины 57 и 77 лет лечатся амбулаторно.

В Синельниковском районе российские войска атаковали Украинскую и Зайцевскую общины. В результате ударов там возникли пожары.

Информация о последствиях российских атак уточняется.

Напомним, что 24 сентября российские войска атаковали населенные пункты Херсонской области ствольной артиллерией и беспилотниками разных типов. По состоянию на 17:30 в результате российских обстрелов ранения получили четыре человека.