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Четверо пострадавших, среди них ребенок: в Кировоградской области столкнулись два авто
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24 сентября 2026, 22:20

Четверо пострадавших, среди них ребенок: в Кировоградской области столкнулись два авто

24 сентября 2026, 22:20
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Фото: ГСЧС
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В Кировоградской области днем 24 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека, среди них 10-летний мальчик. Двум женщинам понадобилась помощь спасателей – их деблокировали из поврежденных автомобилей

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

Авария произошла возле села Александровка Маловисковской общины. Столкнулись два автомобиля.

"В результате столкновения двух автомобилей травмировались три женщины и 10-летний мальчик. Двое пострадавших нуждались в помощи спасателей", — сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Кировоградской области.

С помощью специального оборудования спасатели деблокировали из аварийных транспортных средств двух пострадавших - женщин 1987 и 1994 годов рождения. После этого их передали работникам экстренной медицинской помощи.

Также спасатели отключили аккумуляторные батареи в автомобилях, чтобы предотвратить возможные дополнительные опасности.

Все обстоятельства и причины ДТП устанавливают соответствующие специалисты.

Напомним, вечером 21 сентября в Винницкой области столкнулись легковушка и грузовик. Погибли двое маленьких детей , еще три человека получили травмы.

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