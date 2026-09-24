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24 сентября 2026, 21:32

В Никополе мужчина во время ссоры несколько раз ударил знакомого ножом

24 сентября 2026, 21:32
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Фото: полиция Днепропетровской области
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В Никополе Днепропетровской области во время ссоры 35-летний мужчина нанес своему знакомому несколько ударов ножом в туловище и шею

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован. Правоохранители задержали нападающего и сообщили ему о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении.

Преступление произошло 19 сентября около 17:10 в одной из квартир Никополя. По данным полиции, 50-летний мужчина пришел к своему знакомому. Между мужчинами возникла ссора, во время которой хозяин квартиры схватил нож и нанес гостю несколько ударов в туловище и шею.

Несмотря на полученные ранения, потерпевший оставался в сознании и самостоятельно вызвал скорую помощь. Медики госпитализировали его в больницу. По заключению специалистов, полученные им телесные повреждения относятся к категории тяжких.

Оперативники уголовного розыска Никопольского районного управления полиции установили личность нападавшего. Им оказался 35-летний житель Никополя, по данным правоохранителей, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления против жизни и здоровья человека.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

21 сентября следователи сообщили фигуранту о подозрении по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства конфликта.

Напомним, что в Днепре во время конфликта между двумя мужчинами один из участников ударил другого кулаком по лицу. Потерпевший потерял равновесие, упал и ударился головой, после чего был госпитализирован.

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