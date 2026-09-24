Россия массированно атаковала Одесщину: пострадали 11-месячная девочка и ее мать

Фото: ГСЧС

Днем 24 сентября российские войска массированно атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области реактивными беспилотниками и баражирующими боеприпасами. В результате атаки пострадали 11-месячная девочка и ее 35-летняя мать. Обоих госпитализировали

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным прокуратуры, во время атаки был разрушен шестой этаж многоквартирного жилого дома. Также в частном домовладении выбило остекление, повреждено хозяйственное сооружение и шесть автомобилей.

11-месячная девочка и ее 35-летняя мать получили ранения в результате российской атаки. Обоих пострадавших доставили в больницу.

На месте ударов стражи порядка документируют последствия атаки и собирают доказательства военного преступления.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Одесской области начато досудебное расследование по факту совершения военных преступлений по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что 24 сентября российские войска атаковали населенные пункты Херсонской области ствольной артиллерией и беспилотниками разных типов. По состоянию на 17:30 в результате российских обстрелов ранения получили четыре человека.