В Украине ценники на орехи стали космическими: какие цены в супермаркетах

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В Украине грецкие орехи превратились в деликатес, если учесть новые ценники. Причинами подорожания называют погодные аномалии, нанесшие удар по рынку

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Если раньше средняя стоимость килограмма орехов была в районе 200 гривен, то теперь показатель достиг 400 гривен. Профессор НУВХП и глава областного отделения Украинской ореховой ассоциации Петр Скрипчук пояснил, что предложения стало меньше из-за неурожая прошлого сезона и весенних заморозков в этом году.

Какие средние цены в супермаркетах:

В "Сільпо" килограмм фасованных орехов обойдется в среднем от 390 до 420 гривен;

Сеть "АТБ" предлагает несколько более бюджетные варианты – около 360-380 гривен за килограмм;

В Novus и Varus ценники на отборные ядра стартуют от 400 гривен и могут достигать 450 гривен за килограмм в зависимости от производителя и качества упаковки.

Напомним, РФ в последнее время бьет по складам и логистическим центрам. Это влияет на работу магазинов. В частности, на полках супермаркетов стало меньше товаров.