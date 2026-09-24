В Украине ценники на орехи стали космическими: какие цены в супермаркетах
В Украине грецкие орехи превратились в деликатес, если учесть новые ценники. Причинами подорожания называют погодные аномалии, нанесшие удар по рынку
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
Если раньше средняя стоимость килограмма орехов была в районе 200 гривен, то теперь показатель достиг 400 гривен. Профессор НУВХП и глава областного отделения Украинской ореховой ассоциации Петр Скрипчук пояснил, что предложения стало меньше из-за неурожая прошлого сезона и весенних заморозков в этом году.
Какие средние цены в супермаркетах:
- В "Сільпо" килограмм фасованных орехов обойдется в среднем от 390 до 420 гривен;
- Сеть "АТБ" предлагает несколько более бюджетные варианты – около 360-380 гривен за килограмм;
- В Novus и Varus ценники на отборные ядра стартуют от 400 гривен и могут достигать 450 гривен за килограмм в зависимости от производителя и качества упаковки.
Напомним, РФ в последнее время бьет по складам и логистическим центрам. Это влияет на работу магазинов. В частности, на полках супермаркетов стало меньше товаров.
Гречка будет дорожать: к каким ценам готовитьсяВсе новости »
22 сентября 2026, 23:40В Украине цена сала растет быстрее инфляции: какие новые ценники
21 сентября 2026, 23:35Удары РФ по логистике: будет ли в Украине дефицит
14 сентября 2026, 23:40
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
Актриса Мила Сивацкая рассказала, какими были роды за границей
25 сентября 2026, 01:35"Я не обезьяна": певец Шугар жестко обратился к поклонникам
25 сентября 2026, 00:55Цены на АЗС снова "штормит": сколько стоит бензин и дизель
24 сентября 2026, 23:55Почти 40 атак в день: на Днепропетровщине пострадали три человека
24 сентября 2026, 22:58Четверо пострадавших, среди них ребенок: в Кировоградской области столкнулись два авто
24 сентября 2026, 22:20Россия массированно атаковала Одесщину: пострадали 11-месячная девочка и ее мать
24 сентября 2026, 21:58В Запорожье полицейские спасли женщину от самоубийства
24 сентября 2026, 21:40В Никополе мужчина во время ссоры несколько раз ударил знакомого ножом
24 сентября 2026, 21:32В Польше украинец напал на монастырь: погиб священник
24 сентября 2026, 21:20
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все блоги »