"Можу говорити лише годину на день": співачка Наталя Валевська перенесла серйозну операцію

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Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Як розповіла артистка, це почалось, коли вона "підхопила" сильний вірус. Проте попри хворобу вона вийшла на сцену. В результаті через напругу під час захворювання у неї стався крововилив та відшарування краю голосової зв'язки.

"Говорю лише шостий день. Я ще обмежена в говорінні, це можливо лише годину на день. Ще не можна після операції говорити багато, треба берегти свій голос. Я захворіла на дуже сильний вірус і поїхала все одно виступати. Тоді стався крововилив і відшарування краю голосової зв’язки, яке ніякими ліками, ніякими заливками неможливо усунути. Тому ми з лікаркою порадились, і вона сказала, що хочеш чи не хочеш, але операцію доведеться запланувати", - розповіла Наталія Валевська.

Зараз вона вже відновлюється. Проте мусить берегти голос та не перенапружуватись.

Нагадаємо, раніше співачка Надя Дорофєєва скасовувала виступи через крововилив у голосову зв'язку. Лкарі на 10 днів прописали артистці режим тиші. Лише після цього вона почала повертатись до репетицій.