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23 вересня 2026, 01:55

"Можу говорити лише годину на день": співачка Наталя Валевська перенесла серйозну операцію

23 вересня 2026, 01:55
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Фото з відкритих джерел
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Відома українська співачка Наталія Валевська пережила серйозну операцію. Це сталось після хвороби

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Як розповіла артистка, це почалось, коли вона "підхопила" сильний вірус. Проте попри хворобу вона вийшла на сцену. В результаті через напругу під час захворювання у неї стався крововилив та відшарування краю голосової зв'язки.

"Говорю лише шостий день. Я ще обмежена в говорінні, це можливо лише годину на день. Ще не можна після операції говорити багато, треба берегти свій голос. Я захворіла на дуже сильний вірус і поїхала все одно виступати. Тоді стався крововилив і відшарування краю голосової зв’язки, яке ніякими ліками, ніякими заливками неможливо усунути. Тому ми з лікаркою порадились, і вона сказала, що хочеш чи не хочеш, але операцію доведеться запланувати", - розповіла Наталія Валевська.

Зараз вона вже відновлюється. Проте мусить берегти голос та не перенапружуватись.

Нагадаємо, раніше співачка Надя Дорофєєва скасовувала виступи через крововилив у голосову зв'язку. Лкарі на 10 днів прописали артистці режим тиші. Лише після цього вона почала повертатись до репетицій.

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