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23 вересня 2026, 01:35

Відомому українському співаку паралізувало обличчя: він зізнався, як це сталось

23 вересня 2026, 01:35
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Фото з відкритих джерел
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Український співак Роман Скорпіон зізнався, як йому паралізувало обличчя. Виявилось, це сталось у спекотний день

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Артист розповів, що інцидент стався з ним під час спеки. Тоді він увімкнув кондиціонер у авто та направив потік крижаного повітря просто на себе. Після цього лікарі діагностували йому параліч Белла, через що частина його лицьових м'язів перестала нормально функціонувати.

"Я прийшов до спеціалістки, вона одразу призначила мені терапію. Одразу друзі з Києва підключилися, почали активно все це пропрацьовувати, постійна робота з мімікою, треба було вмикати м'язи", - каже Роман Скорпіон.

Він зізнався, що ще зовсім нещодавно він не мг повноцінно контролювати власне обличчя. Зараз його стан поступово покращується, але процес реабілітації ще триває.

Нагадаємо, раніше співачка Надя Дорофєєва скасовувала виступи черезх крововилив у голосову зв'язку. Лкарі на 10 днів прописали артистці режим тиші. Лише після цього вона почала повертатись до репетицій.

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