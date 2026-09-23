Відомий шоумен розкрив, скільки українські зірки заробляють на корпоративах

Фото з відкритих джерел

Український шоумен Дядя Жора розповів, якими є актуальні гонорари українських зірок. Він також назвав співачку, яка останнім часом має найбільше уваги

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

Дядя Жора пояснив, що ціни на виступи українських артистів суттєво відрізняються залежно від їхньої популярності. Наприклад, топові артисти можуть просити 20 тисяч доларів і більше за свій виступ. Для початківців вартість буде стартувати від 1500 доларів, але після появи хіта - цінник може зрости до 3-4 тисяч доларів.

За словами Дяді Жори, останнім часом найбільше уваги отримує Альона Омаргалієва. Її українці часто хочуть бачити на своїх весіллях, фестивалях та інших заходах.

Нагадаємо, раніше чоловік акторки Наталки Денисенко розповів, скільки він заробляє. За його словами, сума може відрізнятись щомісяця.