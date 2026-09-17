Співачка Lida Lee зізналась, з чого насправді почалась її кар'єра

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Співачка Lida Lee розповіла, як вона заробляла перші гроші. Це почалось ще з 14 років

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Артистка згадує, що в 14 років вона вже заробляла перші гроші. Тоді вона працювала асистенткою та вокалісткою. Також Lida Lee у підлітковому віці працювала тамадою.

"Я співала, виходила до гостей, коли вони сиділи за столами. Не завжди мене слухали, хтось просто продовжував смакувати страви. Але мені завжди було цікаво зробити так, щоб люди відкладали виделки й звертали увагу на мене. Коли так ставалось, я відчувала, що виконала те, що мала", - каже співачка.

Таким чином вона отримувала свої перші гроші. Зокрема, витрачала їх на освіту.

"Спочатку отримувала за це 100 гривень за робочий день, потім 150, а згодом доросла й до 200 гривень. На той час це були дуже великі гроші для мене. Я тоді допомагала батькам оплачувати свій контракт в Академії естрадного та циркового мистецтва", - розповіла співачка.

Довідка. Лідія Скорубська (Lida Lee) - українська співачка, яка також відома багатьом як бек-вокалістка Дмитра Монатіка. Вона брала участь в його шоу на НСК "Олімпійський". Зараз Ліда веде сольну кар'єру. Українці також можуть її пам'ятати з 10 сезону шоу "Голос", де вона в команді Монатіка дійшла до суперфіналу.