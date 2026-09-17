19:15  16 вересня
У Куп'янську викрили двох жінок, які працювали в окупаційній адміністрації
16:55  16 вересня
Українські військові знищили майже 100 російських "пташок" лише за добу
14:50  16 вересня
Призовники втекли прямо з автобуса: на Львівщині судили старшого офіцера
UA | RU
UA | RU
17 вересня 2026, 01:35

Співачка Lida Lee зізналась, з чого насправді почалась її кар'єра

17 вересня 2026, 01:35
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Співачка Lida Lee розповіла, як вона заробляла перші гроші. Це почалось ще з 14 років

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Артистка згадує, що в 14 років вона вже заробляла перші гроші. Тоді вона працювала асистенткою та вокалісткою. Також Lida Lee у підлітковому віці працювала тамадою.

"Я співала, виходила до гостей, коли вони сиділи за столами. Не завжди мене слухали, хтось просто продовжував смакувати страви. Але мені завжди було цікаво зробити так, щоб люди відкладали виделки й звертали увагу на мене. Коли так ставалось, я відчувала, що виконала те, що мала", - каже співачка.

Таким чином вона отримувала свої перші гроші. Зокрема, витрачала їх на освіту.

"Спочатку отримувала за це 100 гривень за робочий день, потім 150, а згодом доросла й до 200 гривень. На той час це були дуже великі гроші для мене. Я тоді допомагала батькам оплачувати свій контракт в Академії естрадного та циркового мистецтва", - розповіла співачка.

Довідка. Лідія Скорубська (Lida Lee) - українська співачка, яка також відома багатьом як бек-вокалістка Дмитра Монатіка. Вона брала участь в його шоу на НСК "Олімпійський". Зараз Ліда веде сольну кар'єру. Українці також можуть її пам'ятати з 10 сезону шоу "Голос", де вона в команді Монатіка дійшла до суперфіналу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Блогера Богдана Шелудяка оштрафували на 5 мільйонів
16 вересня 2026, 01:55
Акторка Ольга Сумська пояснила, як її чоловік зізнався, що вона йому зраджувала
16 вересня 2026, 01:35
Актор Назар Задніпровський зізнався, на що він витратив перший гонорар
16 вересня 2026, 00:55
Всі новини »
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
Співачка alyona alyona виїхала з Києва
17 вересня 2026, 00:55
Бензин в Україні все дорожче: що відбувається з цінниками на АЗС
16 вересня 2026, 23:55
На Буковині жінка купила авто, якого не існувало
16 вересня 2026, 23:40
На Запоріжжі військовий продавав "квитки" для ухилянтів
16 вересня 2026, 23:20
На Запоріжжі росіяни атакували енергетиків: у якому стані постраждала працівниця
16 вересня 2026, 22:55
На Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів загинули п'ятеро людей, семеро поранені
16 вересня 2026, 22:48
На Херсонщині від російської агресії загинув літній чоловік, ще 9 людей поранено
16 вересня 2026, 22:05
Найвищі дизельні ціни наблизились до 100 гривень: що буде далі
16 вересня 2026, 21:50
Унаслідок атаки РФ повністю знищено складське приміщення студії "Квартал 95"
16 вересня 2026, 21:47
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Микола Княжицький
Віталій Портніков
Всі блоги »