Украинские военные накрыли огнем российские пушки и танк
Украинские военные показали новые кадры с фронта. На видео можно увидеть, как дроны уничтожают российскую военную технику
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
На видео можно увидеть работу бригады "Гарт", выполняющей задачи на Южно-Слобожанском направлении. Украинские беспилотники атаковали российские пушки, танк, самоходную артиллерийскую установку, а также логистические транспортные средства и средства связи.
"Пограничники в составе Сил обороны Украины и дальше эффективно уничтожают силы и средства противника, в частности, сдерживая его попытки прорыва на севере Харьковской области", - говорят пограничники.
Напомним, ранее пограничники показывали, как украинские дроны уничтожили российский "Град".
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