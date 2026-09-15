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15 сентября 2026, 23:20

Украинские военные накрыли огнем российские пушки и танк

15 сентября 2026, 23:20
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Фото: Госпогранслужба
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Украинские военные показали новые кадры с фронта. На видео можно увидеть, как дроны уничтожают российскую военную технику

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На видео можно увидеть работу бригады "Гарт", выполняющей задачи на Южно-Слобожанском направлении. Украинские беспилотники атаковали российские пушки, танк, самоходную артиллерийскую установку, а также логистические транспортные средства и средства связи.

"Пограничники в составе Сил обороны Украины и дальше эффективно уничтожают силы и средства противника, в частности, сдерживая его попытки прорыва на севере Харьковской области", - говорят пограничники.

Напомним, ранее пограничники показывали, как украинские дроны уничтожили российский "Град".

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