Акторка Ольга Сумська пояснила, як її чоловік зізнався, що вона йому зраджувала
Українська акторка Ольга Сумська розповіла, що саме підказало її чоловіку, що вона йому зрадувала. Виявилось, що це був маленький предмет в її сумочці
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
Ольга Сумська ніколи не приховувала те, що її стосунки із чоловіком Віталієм Борисюком почались ще тоді, коли вона була у шлюбі з Євгеном Паперним. За словами акторки, пристрасть розгорілась, коли вона та Борисюк грали у виставі "Криваве весілля".
Євген Паперний згодом дізнався про зради, і сталось це через випадковість.
"Я поклала собі в сумочку, і Євген Васильович Паперний її знайшов цю фотографію в моїй сумці. І з цього почалося", - говорить акторка.
Нагадаємо, раніше акторка Ольга Сумська зізналась, що на піку кар'єри опинилась "за бортом" популярних телепроєктів. Причиною став вік.