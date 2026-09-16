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16 вересня 2026, 01:35

Акторка Ольга Сумська пояснила, як її чоловік зізнався, що вона йому зраджувала

16 вересня 2026, 01:35
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Фото з відкритих джерел
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Українська акторка Ольга Сумська розповіла, що саме підказало її чоловіку, що вона йому зрадувала. Виявилось, що це був маленький предмет в її сумочці

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Ольга Сумська ніколи не приховувала те, що її стосунки із чоловіком Віталієм Борисюком почались ще тоді, коли вона була у шлюбі з Євгеном Паперним. За словами акторки, пристрасть розгорілась, коли вона та Борисюк грали у виставі "Криваве весілля".

Євген Паперний згодом дізнався про зради, і сталось це через випадковість.

"Я поклала собі в сумочку, і Євген Васильович Паперний її знайшов цю фотографію в моїй сумці. І з цього почалося", - говорить акторка.

Нагадаємо, раніше акторка Ольга Сумська зізналась, що на піку кар'єри опинилась "за бортом" популярних телепроєктів. Причиною став вік.

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