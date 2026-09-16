Актор Назар Задніпровський зізнався, на що він витратив перший гонорар

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Відомий актор Назар Задніпровський отримав свій перший гонорар ще в 1992 році, коли працював на одному з телеканалів. Він розповів, на що витратив ці гроші

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Назар Задніпровський зізнався, що тоді для нього його гонорар здавався величезними грошима. Виявилось, що першим, що він придбав, був телевізор та відеомагнітофон, про який він довго мріяв. Все для того, щоб записувати трансляції матчів NBA.

"Той телевізор Toshiba досі працює у мене на кухні – ось що означає японська якість. Пригадую, як тоді зайшов у фірмовий магазин і вклав у цю техніку все до копійки, що заробив. І був абсолютно щасливий. Відеомагнітофон теж досі зберігаю як пам'ять. Звісно, в еру інтернету, коли є Netflix, Megogo та YouTube, це вже раритет. Але тоді то був мій особистий квиток у світ американського баскетболу", - говорить актор.

Нагадаємо, раніше чоловік акторки Наталки Денисенко розповів, скільки він заробляє. За його словами, сума може відрізнятись щомісяця.