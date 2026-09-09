З'явилась кіста через українську: Настя Каменських заявила, що повернулась до російської, бо втратила голос

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Співачка Настя Каменських заявила, що нібито почала хворіти після того, як перейшла повністю на українську мову. За словами артистки, повернутись до російської мови їй порадив лікар

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Насті Каменських, вона після початку повномасштабної війни близько півроку розмовляла української. При цьому тоді у неї стались проблеми з голосом і в неї виявили кісту. Тоді вона звернулась до психолога, який пояснив це тим, що "її тіло не сприймає" українську мову.

"У мене якраз тоді був тур, і, уявляєш, у мене з’явилася кіста, і я втратила голос. Чесно кажучи, я навіть не знала, що з цим робити. У мене був шок. Я переносила концерти. Я пішла до психолога, і мій психолог каже мені: "Повертайся на російську мову. Твоє тіло цього не сприймає". Тут же питання не в тому, кому належить ця мова. Це ж чиста психосоматика. Ну, я просто так скажу: я вірю в психосоматику. Усе, що з нами відбувається, - усе це від голови", - заявила артистка.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Настя Каменських публічно перейшла на українську мову, і казала в інтерв'ю про те, що вже не буде ніколи співати російською. Втім у 2025 році за кордоном вона почала співати російські пісні на виступах, що критикували українці у соцмережах.

Згодом ювелірний бренд "Золотий Вік", амбасадоркою якого була Каменських, оголосив про дострокове припинення співпраці. У компанії наголосили, що діють відповідно до власних принципів і вже готують нову рекламну кампанію. Обличчя співачки прибрали з офіційних сторінок бренду, а ця історія стала прикладом того, як одне висловлювання може вплинути на професійну діяльність.

У відповідь команда Каменських подякувала бренду за співпрацю та повідомила, що співачка зосереджується на нових творчих ідеях. У своєму Instagram вона написала, що її позиція завжди ґрунтується на любові, яку вона називає "силою добра".