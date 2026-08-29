Не можна співати і навіть говорити: співачці Наді Дорофєєвій поставили серйозний діагноз

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Про це артистка розповіла у своєму блозі, передає RegioNews.

"Друзі, у мене сталася біда. Мені заборонили співати та говорити найближчі 10 днів. Стався крововилив у звʼязку… Як це сталося, я досі не розумію. Ще вчора я співала на заході – горло трішки боліло, але я подумала, що це просто концертна перевтома", - повідомила співачка.

Наразі команді довелось скасувати всі заплановані виступи. За словами артистки, вона думала, що вона просто втомилась після виступу, а в результаті все виявилось значно серйозніше.

"Моя лікарка каже, що це дуже небезпечно та серйозно. І щоб запобігти ускладненням, мені не можна співати, говорити і навіть слухати музику, щоб звʼязка не напружувалася. Тому ми змушені скасувати всі найближчі виступи, зйомки та інші активності, які планувалися. Зараз надія – обійтися без операції. Сподіваюсь, ми впораємось. Вибачте, будь ласка, за такі незручності, мої любі слухачі, мені дуже боляче і дуже шкода", - говорить Надя Дорофєєва.

Нагадаємо, раніше артистка розповідала, що її давня травма ноги дала про себе знати. В результаті Надя була вимушена знімати музичне відео, коли насправді ледве могла стояти.