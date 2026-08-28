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28 августа 2026, 23:40

На Буковине BMW влетела в грузовик: водитель погиб на месте

28 августа 2026, 23:40
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Фото: Национальная полиция
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Авария произошла 27 августа между населенными пунктами Строинцы-Дыновцы Черновицкого района. К сожалению, один из водителей не выжил

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 49-летний водитель глава Volvo FН 440 не справился с управлением и столкнулся с BMW X5, за рулем которого находился 35-летний мужчина. В результате ДТП водитель BMW X5 от полученных травм погиб на месте. Также его 31-летнюю пассажирку с травмами госпитализировали.

"Полицейские задержали 49-летнего водителя Volvo FН 440 в порядке статьи 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в ИВС", - говорят в полиции.

Напомним, под Киевом 15-летние девушки на квадроцикле влетели в столб. От полученных травм водитель погибла на месте, пассажирку госпитализировали.

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