Бензин падает, автогаз – растет: как изменились ценники на АЗС
В Украине регулярно меняются цены на топливо из-за обострений на Ближнем Востоке и других факторов. Стало известно, как изменилась стоимость горючего на украинских АЗС
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 28 августа средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 83,62 гривны за литр (-0,02 гривны);
- бензин А-95 – 79,91 гривны за литр (-0,07 гривны);
- бензин А-92 – 76,88 гривны за литр (-0,07);
- дизтопливо – 91,66 гривны за литр (-0,17 гривны);
- автогаз – 43,03 гривны за литр (+0,14).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
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