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29 серпня 2026, 00:55

"Людина має жити": ведучий Олексій Суханов зізнався, чи планує він їхати з України

29 серпня 2026, 00:55
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Фото з відкритих джерел
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Ведучий Олексій Суханов не приховує, що обстріли впливають на його емоційний стан. Він розповів, чи планує виїжджати за кордон

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Олексія Суханов, коли ракети ворога пролітають - у нього були думки про те, щоб переїхати в безпечне місце. Проте коли він виходить на вулицю, ці відчуття зникають.

"Знаєте, коли.. У мене були такі думки, коли під бомбами. Вже ось останнім часом. Коли, знаєте, поблизу так пролітало. Та й взимку, коли місто не прибиралося. Опалення немає, світло теж вимикають, сніг. Було дійсно… Але ні. Звісно, це були такі шалені думки. Вони не довготривалі. Коли ти йдеш містом і тобі кажуть якісь приємні слова, що "ваша робота допомагає". Я не знаю, як після цього поїхати", - говорить ведучий.

При цьому він наголосив, що не засуджує тих українців, які виїхали за кордон.

"У мене жодних засуджень немає до тих, хто поїхав. Людина має жити. Якщо хочете, в моїй філософії, вони роблять все, щоб зберегти український код. У такий спосіб. І вони мають на це право. Людина має жити", - вважає Суханов.

Нагадаємо, раніше Олексій Суханов розповів, що, на його думку, Росію виправити неможливо. Ведучий зазначив, що для нього тієї території не існує.

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